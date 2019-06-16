Полицейские обнаружили у москвича больше килограмма наркотиков
На востоке Москвы в районе Гольяново полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона в особо крупном размере.
Сотрудники полиции получили информацию о 32-летнем москвиче, который может быть причастен к распространению запрещенных веществ. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину в подъезде одного из домов на улице Курганской. При личном досмотре у него нашли полиэтиленовый пакет с двумя свертками, внутри которых было порошкообразное вещество. Результаты исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном общей массой около 1,6 килограмма.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого арестовали, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.
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