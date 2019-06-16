Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
При этом клиенты стали брать меньшую сумму денег. В результате средняя сумма микрозайма на сегодняшний день не превышает 11–12 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Исследование проводилось на основе опроса потенциальных заемщиков при оформлении ими заявок на микрозаймы в апреле–мае 2019 года, выборка составила около тысячи человек.
Читайте также: Банки будут штрафовать за навязывание страховки клиентам