Московские нейрохирурги начали использовать новую методику для операций
Расположенная в Зеленограде городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского получила радиочастотный генератор и передвижной цифровой рентгеновский аппарат с с-образной дугой. Они будут использованы для лечения пациентов, испытывающих сильные боли при дегенеративных изменениях позвоночника.
— Нейрохирурги должны обнаружить очаг боли и ювелирно подвести к нему иглу-проводник, через который при блокадах подается необходимый препарат, а при денервации — электрический импульс. Теперь у наших врачей для этого есть все необходимое, и они активно и успешно применяют данные методы, — рассказал Олег Гриднев, главный врач больницы.
Новый тип операций называют хирургией без скальпеля. Методика позволяет решить проблему пациентов, для которых операция по различным причинам невозможна или противопоказана, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Ежегодно медицинскую помощь в городской клинической больнице имени М.П Кончаловского получают более 45 тысяч пациентов. Медицинское учреждение оснащено всем необходимым современным оборудованием.
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