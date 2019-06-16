«Нулевая терпимость»: армия объявила войну наркотикам
В Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса, организованного в целях укрепления морально-нравственных ценностей и популяризации здорового образа жизни.
Главной задачей конкурса является формирование принципа «нулевой терпимости» — признание несовместимым употребления наркотиков с ценностями военной службы и обучением в военных училищах, нетерпимое отношение военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных сил к правонарушениям, связанным с немедицинским потреблением и оборотом наркотиков.
Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВКС Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, на этапе предварительного отбора в конкурсные комиссии объединений, соединений и воинских частей ВКС было представлено 1399 работ.
— Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. Личный состав Воздушно-космических сил и члены семей военнослужащих приняли активное участие в конкурсе «Жить! Любить! Творить!», проявив при этом высокое творческое мастерство. Приятно отметить, что география участников обширна — от Калининграда до Находки, — отметил на церемонии награждения победителей и призеров конкурса заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе, генерал-майор Александр Максимцев.
Авторы лучших работ награждены кубками и грамотами.
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