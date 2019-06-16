Каникулы с пользой: технопарки откроют тематические смены для школьников
Тематические смены для школьников откроются в детских технопарках на летний период.
Так, учащиеся пятых–восьмых классов смогут освоить три специальности в «Инжинириуме». У каждой смены свое направление — «Космос», «Биотехнологии», «Транспорт» и «Роботы». Наставниками участников смен станут выпускники МГТУ имени Н.Э Баумана и победители чемпионата WorldSkills.
Ребята старше 14 лет смогут бесплатно посетить мастер-классы и лекции в Курчатовском институте, в ходе которых они узнают о парадоксах в физике, планковской системе единиц, теории относительности и о ветро- и гидроэнергетике. На платных сменах дети попробуют свои силы в авиамоделировании, дизайне и инженерно-техническом проектировании.
Детский технопарк «Вертикальный взлет» порадует поклонников Гарри Поттера и его друзей. Дети от шести до 16 лет не только проведут с ними каникулы, но и снимут мини-фильмы. Каждый сможет стать оператором, сценаристом, монтажером и режиссером. Также участники смены научатся создавать трехмерных персонажей, работать в программах Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illusrtator и даже снимать мультфильмы.
Учеников начальных классов ждут в подмосковном лагере «Комок». Здесь дети узнают, что такое биотехнология и scratch-программирование, разработают двухмерную игру «Живые системы».
В «Наукограде» опытные пользователи расскажут, как вести и продвигать свои аккаунты в социальных сетях, как создать робота, пилотировать самолет. Скучать детям точно не придется!
В детском технопарке Российского государственного социального университета (РГСУ) расскажут об аддитивных технологиях, робототехнике, программировании, виртуальной реальности, графическом дизайне и видеопроизводстве. После прохождения 36-часового курса дети получат сертификат, дающий дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в РГСУ и другие столичные вузы.
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