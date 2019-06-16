Пассажирский поезд Брянск — Москва потерял вагон
Пресс-служба Московской железной дороги сообщает, что отправление пассажирского поезда номер 738 из Брянска в Москву было задержано на 3 часа 17 минут по техническим причинам.
В МЖД опровергли информацию о том, что «поезд потерял вагон на ходу». Согласно заявлению пресс-службы, вагон отцепился еще на станции, при отправлении состава.
Оперативно устранить неисправность сцепного устройства, соединяющего вагоны, не удалось. В 10:05 на станцию Брянск-Орловский был подан резервный поезд, и в 10:22 пассажиры смогли продолжить поездку в Москву.
Кроме того, пассажиры получили возможность оформить проездные документы на другие поезда этого направления. Или вернуть билеты с полной компенсацией их стоимости, говорится в сообщении.
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