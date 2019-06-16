Отец Фриске рассказал, как Шепелев хотел сломать дверь в квартире певицы
Отец умершей певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что Дмитрий Шепелев претендует на недвижимость исполнительницы.
По его словам, телеведущий пришел и сказал, что «будет ломать дверь в квартиру, потому что там доля Платона». Владимир Фриске считает, что у Дмитрия Шепелева нет никаких прав на недвижимость покойной певицы.
— Там прописаны жена и внук. Потом адвокат приехала, разобрались с участковым, — цитирует Владимира Фриске «СтарХит».
Он добавил, что у квартиры уже стояли слесари, которые были готовы взломать дверь. Юристам удалось разрешить спорный вопрос, и Дмитрий Шепелев успокоился.
Родственники Жанны Фриске говорят, что им ничего не нужно от отца Платона. Они просто хотят чаще видеться с внуком. По словам Владимира Фриске, Дмитрий Шепелев не дает нормально общаться с ребенком.
Напомним, что Жанна Фриске скончалась четыре года назад из-за продолжительной болезни. Врачи обнаружили у певицы рак мозга.
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