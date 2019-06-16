Дмитрий Шепелев назвал причину ненависти к семье Фриске

Со дня смерти певицы Жанны Фриске прошло 4 года. В программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» собрались родные и друзья артистки. Они говорили о том, можно ли было избежать смерти певицы в таком молодом возрасте.

Родители Жанны Фриске очень переживают, что до сих пор не могут добиться полноценного общения с внуком Платоном, который давно живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Сестра артистки Наталья Фриске рассказала, что однажды телеведущий сказал ей, за что ненавидит их семью.

— Шепелев в тот день почти довел до сердечного приступа папу. Унизил на весь двор маму. Я с плачущими глазами задала ему вопрос: «Дима, за что ты так с нами?» На это он мне ответил: «Вы два года меня унижали!» — рассказала Наталья.

Однако она отметила, что совершенно не понимает, почему телеведущий решил, что ее семья его как-то унижала. По словам Натальи Фриске, они всегда хорошо относились к Дмитрию Шепелеву.

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