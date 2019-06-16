Адвокат Элина Мазур подала заявление в полицию на Цымбалюк-Романовскую
Адвокат Элина Мазур написала заявление в полицию на Виталину Цымбалюк-Романовскую по делу о драке в студии телеканала НТВ.
По словам Мазур, пианистка и Прохор Шаляпин спровоцировали ее. В результате она не выдержала и нанесла несколько ударов звезде.
— В состоянии сильного алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, Виталина Цымбалюк-Романовская причинила мне различные травмы, — написала в заявлении Элина Мазур.
В результате драки она получила гематому на ноге и вывихнула кисть. Элина Мазур планирует обратиться в прокуратуру для ознакомления с уголовными делами в отношении Цымбалюк-Романовской, сообщает «СтарХит».
Виталина Цымбалюк-Романовская также собиралась подать в суд на адвоката, но бывшая подруга ее опередила. Телевизионщики запечатлели начало конфликта, где видно, как возлюбленная Прохора Шаляпина каблуком наступает на больную ногу Элины Мазур, после чего юрист нанесла ей несколько ударов.
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