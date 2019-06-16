Ольга Бузова заявила, что продолжает выяснять отношения с экс-возлюбленным
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова находится в Италии на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым.
Звезда опубликовала пост в Instagram, в котором интересуется, верят ли люди в воссоединение тех, кто когда-то поставил точку в своих отношениях, и в дружбу с бывшими партнерами.
— Пока вы пишите свои мысли на этот счет, мы продолжаем выяснять отношения, — прокомментировала публикацию Ольга Бузова.
Поклонники телеведущей активно обсуждают ее последние фотографии из Италии и считают, что, возможно, певица наконец-то нашла свое счастье.
«Будьте вместе, очень красивая пара»; «Можно бесконечно смотреть на то, как счастлива Оля»; «У вас, Оль, не точка была, а запятая! Счастья вам!», — написали подписчики в комментариях.
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