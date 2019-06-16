Астролог назвал три знака зодиака, которых ждет успех в конце июня
Астролог Павел Глоба дал прогноз Ракам, Рыбам и Водолеям на конец июня 2019 года. Если эти знаки зодиака прислушаются к советам, то в их жизни будет больше радости и меньше возможных неприятностей. Об этом сообщает портал Top News.
Павел Глоба посоветовал Ракам в случае необходимости твердо говорить людям нет. В противном случае окружающие продолжат пользоваться их добротой. Излишняя болтливость может скорректировать намеченные планы.
К середине и концу июня 2019 года Рыб ожидает множество приятных моментов и долгожданных встреч. Астролог посоветовал поддерживать порядок в любых делах.
Водолеям стоит оставаться спокойными. По мнению Павла Глобы, только внутренняя вера в себя поможет им преодолеть наболевшие проблемы.
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