Владимир Познер дал советы, как воспитать счастливых детей
• 00:11 • 17 июня 2019
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Владимир Познер уверен, что поведение самих родителей — это главное в воспитании
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=07IZcS5b8RQ)
Журналист Владимир Познер рассказал в своем блоге на официальном сайте, как следует воспитывать детей, чтобы они были счастливы.
В первую очередь он отметил, что ребенка категорически нельзя бить.
— Это сложно — всегда помнить о том, что ребенок требует уважения. Если воспитывать ребенка с чувством собственного достоинства, он будет счастливым, — написал Владимир Познер.
Также журналист считает, что детей нужно любить и уважать так же, как взрослых в любом возрасте. Кроме того, он уверен, что поведение самих родителей — это главное в воспитании.
Владимир Познер призвал родителей не уповать на школу, в которой детям дают только знания.
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