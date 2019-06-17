Ученые установили, что поза человека во время приема пищи влияет на вкус еды
Ученые из Университета Южной Флориды провели ряд исследований, с помощью которых выяснили, что поза человека напрямую связана со вкусом еды.
Специалисты утверждают, что неудобная поза во время приема пищи испортит даже самое вкусное блюдо.
Эксперимент проводился с участием 300 добровольцев. Люди считали, что просто участвовали в дегустации, специалисты же наблюдали за отзывами о съеденных блюдах. Результаты показали, что те люди, которые ели стоя, оставляли неприятные отзывы о еде. Вторая группа обедала, расположившись в удобных креслах, и осталась очень довольна блюдами.
Ученые считают, что поза человека во время приема пищи определяет вкусовые качества еды, сообщается в журнале Consumer Research.
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