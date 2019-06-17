Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
• 04:34 • 17 июня 2019
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Пожар полностью ликвидирован
Фото: Хлебникова Ирина, «Вечерняя Москва»
Пожар в жилом доме на улице Адмирала Макарова, 9а, в столице ликвидирован. Два человека погибли.
По уточненной информации, сотрудники МЧС смогли спасти 14 человек, включая двух детей. Одного из них пожарные передали врачам.
Сотрудники МЧС установили, что очаг возгорания находился на балконе 9-го этажа, откуда огонь распространился выше. Общая площадь пожара составила 85 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
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