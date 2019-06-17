Медики назвали самый эффективный способ похудеть
Ученые из Университета в Хельсинки рассказали, что самым эффективным способом борьбы с лишним весом является кручение обруча хулахуп.
Специалисты установили, что упражнения с хулахупом эффективнее прохождения 10 тысяч шагов в день.
В эксперименте участвовали 50 женщин с избыточным весом. Их поделили на две группы. Одна группа в течение двух месяцев крутила хулахуп каждый день в течение 13 минут. Другая группа ежедневно проходила 10 тысяч шагов. Затем группы поменялись заданиями.
В результате медики выяснили, что упражнения с обручем почти в два раза изменили соотношение жировой и мышечной массы в пользу мышц по сравнению с ходьбой, также у женщин появилась более тонкая талия, сообщается в издании Yle.
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