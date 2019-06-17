Более 2,5 тысячи москвичей с начала года посетили экскурсии в метро
С начала текущего года по станциям московского метро было организовано более 250 экскурсий. На них побывали более 2,5 тысячи жителей и гостей столицы.
Наибольшую популярность познавательные прогулки по подземке в сопровождении гидов приобрели в последние месяцы. Если в феврале экскурсии посетили 330 человек, то в мае уже более 600. Самым популярным остается тур «Станции московского метро», во время которого можно узнать о развитии столичного метрополитена от строительства первых станций до появления разветвленной системы.
— Мы постоянно организовываем новые виды туров, поэтому популярность сервиса растет с каждым месяцем. Горожане могут узнать больше об истории строительства, архитектуре и особенностях столичной подземки, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Одной из новинок стала экскурсия по станции «Деловой центр» Солнцевской линии метро. Во время познавательной прогулки можно посетить кабину дежурного по станции и посмотреть, как контролируется движение поездов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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