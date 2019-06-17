Фестиваль «Цветочный джем»: столицу украсят летние сады

Монтаж пяти летних садов, которые выполнят по проектам финалистов открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», организуют в Москве с 17 по 19 июня. В эти дни столицу посетят авторы работ из Финляндии, Уругвая, Китая и Италии.

Горожан приглашают посмотреть на монтаж сада «Круг» на Красной Пресне 18 июня. Его проект выполнил известный итальянский дизайнер Лоренца Бартолацци. В саду высадят редкие травянистые многолетники, кустарники и деревья красно-бордового цвета. Кроме того, здесь появится длинная круглая скамья для тихого отдыха.

А в парке искусств «Музеон» 17 и 18 июня дизайнеры из Китая и Уругвая будут создавать «Удивительный сад». Пространство выполнят в виде лабиринта, пройдя по которому, посетители очутятся в самом центре сада. Его украсят средиземноморскими растениями и куполом из ткани золотистого цвета.

Также в «Музеоне» 18 и 19 июня будут создавать сад «Топографические цветочные истории», автором которого выступил дизайнер из Финляндии. Проект отражает изменчивость пейзажа. Сад будет выглядеть по-разному в зависимости от погоды, времени суток и освещения.

Помимо этого, 18 и 19 июня на улице Рождественке возле дома 7 организуют монтаж сада «Гармония диагоналей», который спроектирован в форме карты.

Сад «Универсальный ритм» будут создавать 19 и 20 июня на Выставке достижений народного хозяйства. В его основе лежат модульные конструкции простых геометрических форм разных размеров, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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