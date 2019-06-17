Победить конкурентов помогут современные технологии

Вот только отношение у бизнеса к такой переделке двоякое. С одной стороны, это явные новые риски (один только кибершпионаж чего стоит). С другой — столь же явные новые возможности.

— Лет 10 назад наблюдал на металлургическом комбинате сцену, — рассказывает Cергей Солодов, и.о. директора института ИТАСУ НИТУ «МИСиС». — Оператор после проигрыша любимой футбольной команды в сердцах наделал брака — выплавил кривой автолист для зарубежного предприятия. Бригадир, то и дело цитируя непереводимый русский фольклор, потребовал переделать. На что болельщик ответил: «Да ладно тебе, Васильич, это ж всего лишь для Украины!» И второй пример. В 2016 году в США запустили полностью цифровой сталелитейный завод. Через четыре месяца он вышел на 80 процентов проектной мощности (мировой рекорд), через год превысил ее на 16 процентов. А качество такое, что 95 процентов продукции там сразу готово к погрузке. А теперь вопрос: какой завод предпочтет импортер?

Понятно, что он риторический. Хотя есть ситуации не столь очевидные:

— Эффективность сейчас не в том, человек у вас на заводе или робот. Она в системе управления, — убежден Андрей Романчиков, гендиректор компании «ЛокоТех-Сигнал». — Современному метропоезду «Москва» уже сейчас ничто не мешает ехать без машиниста. Но эффективность не в том, платить тому зарплату или уволить, а в том, как машина управляется. Потому что если она делает это по правильному алгоритму разгона, торможения и т. д., экономится такое количество электроэнергии, которое уж точно перекрывает зарплату машиниста в разы. А если мы говорим про управление группой машин, когда у нас есть «умный» диспетчерский центр, тут, помимо электроэнергии, добавляется еще и глобальное решение логистических задач.

Стоит ли заниматься цифровизацией самостоятельно или лучше понадеяться на спецов со стороны?

— Возможны оба пути. Но мы решили делать это сами, — говорит Романчиков. — Конечно, нам поступала масса предложений от загранкомпаний сделать систему под ключ. Но мы посчитали, что, только набив собственные шишки на этом пути, мы сможем остаться в игре и быть конкурентоспособными и через 10, и через 15 лет. У нас в штате работают 100 математиков, что вроде бы странно для машиностроительной компании. Но они собирают данные с производства, с подвижного состава, строят модели, прогнозирующие отказы техники, находят пути для повышения эффективности. Или, например, ритмичность заказов крайне сложно регулируется вручную, если их много, если они из разных стран, касаются совершенно разных вещей, да еще и идут с пометкой «срочно». Скажем, нужно крайне быстро, буквально за пару часов, ответить, сможем ли мы изготовить 10 дополнительных единиц продукции для Белорусских железных дорог к августу. На обычном производстве сделать это быстро невозможно, на цифровом — легко. А это, как вы понимаете, уже конкурентное преимущество.

КСТАТИ

Не так давно консалтинговая компания PwC составила рейтинг технологий, которые активнее всего влияют на бизнес компаний и целых отраслей. Первое место занял интернет вещей (42 и 36 процентов соответственно). Второе — за искусственным интеллектом (22 и 30). «Бронзу» получила робототехника (13 и 11). Далее идут: 3D-принтеры (5 и 7), дополненная (по 6 процентов) и виртуальная (3 и 2) реальности, дроны (по 4 процента) и блокчейн (по 3 процента).