Запад готов инвестировать в российскую медицину

По международным оценкам, с точки зрения привлекательности медицинского и оздоровительного туризма Россия занимает пятое место в мире. Оно и понятно: цены на медуслуги кусаются у нас не так сильно, как на Западе, а качество их все еще на высоте.

По данным, которые официально афиширует Минздрав, в 2017 году (более поздних пока нет) порядка 100 тысяч иностранных пациентов получили у нас медицинскую помощь в рамках этого самого медтуризма. Доход составил 250 млн долларов — ровно четверть той суммы, которую запланировало правительство для этого вида экспорта на 2024 год.

Пару месяцев назад при Минздраве был создан координационный центр, который будет помогать регионам обустраивать у себя медицинский туризм (МТ), были утверждены местные паспорта проекта (он называется «Развитие экспорта медицинских услуг» и имеет федеральный статус), то есть муниципальная власть получила официальный документ, на основании которого может дальше формировать бюджет на благо всех заезжих пациентов.

— Год назад, когда в ходе майских указов президента было решено развивать МТ, у бизнеса было минимальное понимание того, как это делать, — говорит Евгений Чернышев, президент Национального совета медицинского туризма. — Сегодня мы видим очевидные признаки того, что это не очередная новомодная экспортная идея, а очень системный рынок, который будет бурно развиваться. Вводятся единые стандарты ценообразования для иностранных туристов. Страховые компании начали активно продавать им медстраховки. Косвенным сигналом служат и ежегодный рост въездного турпотока, и законодательные инициативы (например, принятый недавно закон о телемедицине), и открытие за границей представительств российской медицины, чтобы пациент после возвращения на родину имел возможность получать постлечебное наблюдение. Идет активная международная сертификация наших клиник, которые уже оценили выгоду от МТ. Например, сейчас один из крупных частных медцентров Москвы выделяет целое крыло своего стационара исключительно под иностранных пациентов и в дальнейшем планирует открывать центр специализированной помощи по ЭКО только в расчете на туристов из Юго-Восточной Азии и Европы.

В общем, процесс идет, причем по нарастающей.

Но в этом процессе было бы неплохо руководствоваться и интересами заказчика, уверен Энди Фрека, директор Консалтинговой компании «Американец»:

— Полгода назад ваши официальные структуры вручили мне список федеральных медцентров из Москвы и Питера и попросили записаться туда на прием на английском языке. Ради эксперимента. И я немножко удивился. Например, у одного сайт был написано вроде бы по-английски, но ни слова было не понять. В другой больнице с переводом было все о’кей, но когда я дошел до формы заполнения заявки, она почему-то оказалась на русском (а это примерно как для вас арабский или грузинский). На третьем сайте было все хорошо, пока я не прочитал последний пункт: «Пациент сам организует себе визу и переводчика». В общем, это не тот сервис, на который побежит иностранный клиент. В России есть такой ремонт — называется «под евро». Меня сильно огорчает, когда вы так говорите. Вы не должны предоставлять медицину европейского уровня, вы должны делать это лучше, но не забывать при этом о самобытности. Не надо в промежутках между процедурами размещать иностранного пациента в гостинице «Холидей Инн», она есть у него дома. Отправьте его в санаторий, пусть он пойдет на массаж, в сауну, под душ Шарко, поест местных блюд. Это будет для него приятным бонусом. И тогда по возвращении он обязательно расскажет всем своим родственникам не только о санатории, но и вообще о преимуществах лечения в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Мельгунова, советник MEDIGO в России:

— В ходе оценки экспортного потенциала российских медицинских услуг среди 71 региона страны (14 в силу ряда причин предпочли взять «самоотвод») уже определились как минимум пять лидеров. Это Тюмень, Калининград, Санкт-Петербург, Москва и Приморье. Наибольшей популярностью у зарубежных туристов пользуются сейчас наши репродуктивные технологии, стоматология, пластическая хирургия, травматология, ортопедия и офтальмология. Большой потенциал также у оздоровительного и реабилитационного туризма — наших санаториев и здравниц.