Подведены итоги конкурса исторических проектов «Времена и эпохи»

Десять дней реконструкторы выступали на более чем 40 площадках города. Одной из центральных стал парк «Коломенское», где прошел турнир Святого Георгия. Участники состязания смогли показать свои умения владеть копьями, управляться с лошадьми и сражаться в пешем бою.

В рамках фестиваля прошел конкурс исторических проектов. Жюри выбрало десять победителей. Среди них москвичка Дарья Радченко с проектом справочника по текстилю «От абы до яренка: онлайн-путеводитель по тканям XVI–XVII веков».

— Дарья предложила проект совсем не скучного справочника с актуальными научными данными о тканях, которыми торговали в XVII веке — особенно о зарубежных, которые привозили в Россию из разных стран, — рассказали в агентстве «Ратоборцы». — Ведь именно их названия зачастую непонятны даже профессиональным историкам. Справочник дополнен словарем текстильных терминов XVII века и кратким путеводителем по наиболее важным музейным коллекциям, где можно посмотреть на ткани этого периода.

Дарье Радченко и остальным победителям конкурса вручили по миллиону рублей — на реализацию идей.

Изюминкой девятых по счету «Времен и эпох» стал приезд мексиканцев. Группа реконструкторов Xipetotek, как правило, выступает только в своем тематическом парке в Ривьере Майя и крайне редко выезжает за пределы родной страны. Однако для московского фестиваля они сделали исключение.

— Уже давно они не ставили спектакль в другой стране, такие приглашения принимают только в особенных случаях, — отметил менеджер группы Эдуардо Эскамилья Гарсиа.

Как отметил глава агентства исторических проектов «Ратоборцы» Алексей Овчаренко, организаторы уже приступили к подготовке юбилейного фестиваля — в следующем году «Времена и эпохи» отметят свое десятилетие.

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