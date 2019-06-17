Врачи заявили, что Алибасова пока не отправляли в Казахстан на реабилитацию
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали о самочувствии продюсера Бари Алибасова после отравления жидкостью для прочистки труб.
По словам сотрудников медучреждения, состояние композитора остается стабильно тяжелым. Температура колеблется от 36,6 до 36,8. Известно также, что в другую клинику его пока не перевозили. Об этом пишет РИА Новости.
Стоит отметить, что недавно сын продюсера Бари Алибасов заявил, что семья намерена отправить музыканта на реабилитацию в Казахстан.
Напомним, что Алибасов был экстренно госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за воду. Ему диагностировали максимальную степень ожога желудка.
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