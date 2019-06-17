Депутат предложил запретить нетрезвым людям управлять дронами
Управление дронами может быть запрещено людям, находящимся в нетрезвом состоянии. С соответствующим предложением выступил Владимир Афонский, заместитель председателя Госдумы по транспорту и строительству.
— Я считаю, что передовой опыт необходимо перенимать. Думаю, решение коллег из парламента Японии о принятии закона о запрете управления дронами в состоянии алкогольного опьянения основывается на правоприменительной практике, а значит существует реальная угроза здоровью и жизни граждан, — заявил Владимир Афонский.
По его словам, в данных случаях требуется ввести запретительные меры со стороны государства в виде административной ответственности, передает агентство городских новостей «Москва».
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