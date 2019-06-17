Компьютер не смог отсканировать ЕГЭ школьника и постановил 0 баллов
В Астрахани выпускник одной из местных школ получил ноль баллов за ЕГЭ по профильной математике.
Причиной аннулирования стала черная гелевая ручка, которой молодой человек писал решение. Компьютер не сумел отсканировать бланк ответов ученика, по всей видимости, из-за невозможности изучить чернила.
Сам мальчик позднее рассказал, что приобрел ручку в самом обычном канцелярском магазине. Она писала исправно, но в день объявления итогов ЕГЭ он узнал об аннулировании своего результата. Самое страшное, признается выпускник, — этой же ручкой он писал все остальные экзамены.
В Сети уже появилась петиция, где собирают подписи, чтобы отправить работу ученика на перепроверку. В тексте документа говорится, что апелляция не принесет нужного результата: либо будет проведена проверка одной из частей работы, либо экзамен придется писать в резервный день. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».
— Но, к сожалению, Артем писал ручкой такого типа все свои экзамены. Это значит, что он должен проходить через процедуру ЕГЭ еще раз по всем предметам, — сообщается в петиции.
К настоящему моменту под петицией подписались уже 65 тысяч человек.
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