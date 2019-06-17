Читатели «ВМ» поделились опытом выращивания огородных культур

Сегодня читатели «Вечерки» продолжают делиться своим опытом выращивания любимых огородных культур.

Никаких хитростей

Мария Воронцова:

— Долгое время попытки получить хороший урожай огурцов у меня заканчивались неудачами. Но последние пять лет у меня с огурчиками полное взаимопонимание: дают такой щедрый урожай, что на соседей хватает. Может, кому-то мой опыт пригодится. Теплицы у меня нет, огурцы сажаю в грядки проращенными семенами. Почва у меня на участке не очень богатая, поэтому обязательно вношу на грядки землю из компостной кучи.

И вот мой секрет: лунки вырываю поглубже, а на дно выкладываю сорную траву с огорода: крапиву, сныть, одуванчики и другую, освободив ее от корней и мелко порезав. Чтобы облегчить себе работу и не резать траву вручную, перемалываю ее газонокосилкой (у меня она электрическая, с травосборником). Затем присыпаю траву приличным слоем земли, смешанной с компостом, а потом уже сажаю проращенные семена огурцов. Первые две недели после всходов ничем не удобряю, только поливаю по мере подсыхания земли.

На ночь укрываю растения лутрасилом, утром открываю. Потом, когда огурцы подрастут, материал на дуги накидываю, только если ночь выдается холодная.

Да, и вот еще один важный момент: мульчируйте землю под огурцами! Я, пока растения небольшие, раскладываю вокруг них и в междурядья скошенную траву: она и рост сорняков угнетает, и влагу удерживает. Потом, когда плети огурцов вытянутся и станут густыми, это делать уже не придется. Зато трава, перепревая, будет дополнительно обогащать почву под растениями.

Многие дачники считают, что если огурцы растут в грядке, то формировать растение не нужно. Но я теперь знаю, что самое правильное — удалять из пазух первых четырех листьев образующиеся боковые побеги вместе с завязями, чтобы дать растению возможность набрать силу. А вот начиная с пятого листа я разрешаю огурцам расти так, как им хочется.

Огурцы — культура, которая любит «хорошо поесть», поэтому через две недели провожу их первую подкормку. Я по возможности стараюсь не использовать химические удобрения, пользуюсь настоем сброженной травы, так называемой зеленки (1 литр настоя на 10 литров отстоянной воды из бочки), куда добавляю 2 столовые ложки нашатырного спирта. Нашатырь «работает» и как азотное удобрение, и как средство от возможных заболеваний огурца.

Правило, которое я обязательно соблюдаю во время проведения подкормки огурцов: сначала поливаю растения, а потом уже провожу подкормку. Последующие подкормки провожу раз в 10 дней раствором золы. Это хорошее фосфорно-калийное удобрение. Готовлю его так: заливаю два стакана просеянной золы горячей водой, перемешиваю, даю настояться сутки, выливаю раствор в 10-литровое ведро, доливаю нужное количество воды и поливаю из расчета 1 литр раствора под каждое растение. Вообще зола — то, без чего, по-моему, нельзя обойтись при выращивании такой культуры, как огурцы.

Я раза три за сезон и листья огурцов опудриваю золой, и землю посыпаю, чтобы слизни и прочая дрянь к моим огурчикам не цеплялись. Как видите, никаких особенных хитростей при выращивании огурцов я не использую, но урожаи получаю всегда хорошие, используя всего четыре козыря: компост, траву, золу и витаминную натуральную «зеленку».

Измерьте температуру

Анна Матвеева:

— Уважаемые дачники! Я выращиваю помидоры в пленочной теплице, и лишь два года назад я поняла, что делаю неправильно. Я всегда считала, что помидорам — чем жарче, тем лучше. Вот у меня цветы с завязями и опадали. Не повторяйте моих ошибок! Запомните, что оптимальная температура в теплице для томатов в теплый день — 20–22 градуса, в пасмурный — 19–20 градусов, а ночью — 16–17 градусов. С тех пор как начала регулировать температуру, стала и урожаи получать достойные. Так что повесьте в теплице градусник!

Вот такая красота

Марина Владимирова:

— Хочу похвалиться. Смотрите, какой у меня пион изумительный! Сорт называется ред чарм. Стыдно сказать, но никаких особых усилий с моей стороны этот красавец не требует: полив раз в 7–10 дней, удаление сорняков да рыхление почвы. А результат — на фото.