Актриса Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи
Стало известно, что в конце мая актриса театра и кино Екатерина Климова подала на развод со своим третьим мужем Гелой Месхи.
Уточняется, что соответствующий иск в Хамовнический суд Москвы поступил 27 мая.
— 10 июня была проведена беседа. Заседание состоится примерно через месяц, точная дата еще не назначена, — рассказали в суде.
На слушании будет решено, с кем останется трехлетняя дочь пары Изабелла.
Отметим, что у 33-летнего Месхи это единственный ребенок, тогда как 41-летняя Климова воспитывает еще 17-летнюю Елизавету от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, и двоих сыновей — 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея от второго супруга, актера Игоря Петренко.
По некоторым данным, причиной распада союза стал импульсивный характер супруга, который нередко устраивал истерики. Сам Месхи видел главную проблему в слишком разных графиках работы. Об этом пишет «СтарХит».
Читайте также: Звезда «Кухни» объявила о разводе с мужем