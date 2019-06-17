Россияне рассказали, в каком возрасте лучше начать карьеру
По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, многие россияне считают, что карьера должна начинаться еще в подростковом возрасте. Так, 83 процента участников эксперимента думают, что человек, работающий в раннем возрасте, более самостоятелен и независим.
Кроме того, подросток, который зарабатывает собственные деньги, может поддерживать семейный бюджет и стать опорой для родителей.
Большинство опрошенных признались, что сами начали работать до того, как достигли совершеннолетнего возраста. Многие из них — мужчины. Они начинали трудиться в колхозах и совхозах, на заводах и в сфере торговли.
Прошлый опрос, который провел ВЦИОМ, показал, что почти половина россиян (49 процентов) довольны уровнем жизни. И только 22 процента опрошенных с ними были не согласны, сообщают «Известия».
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