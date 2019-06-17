Астролог назвала лучшие профессии для знаков Зодиака

Исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировали более 25 миллионов резюме, которые содержатся в самой большой российской базе специалистов. В результате анализа был сделан вывод, что знак зодиака не влияет на трудоустройство и карьеру. Однако, по мнению астролога Александра Зараева, это не совсем так.

— Знаки зодиака влияют на талант и способности, а значит, и на трудоустройство. Овнам подходят профессии, где есть активность и можно проявить инициативу, Тельцы найдут себя в тех сферах, где пригодятся их стратегическое мышление, терпение и работоспособность, они пахари. Близнецам подойдут профессии, связанные с коммуникацией, например, журналистика. Раки — это индивидуальное творчество, поэтому они хорошие повара, также им свойственно накопительство, среди людей этого знака зодиака много банкиров, — рассказал Зараев.

Астролог также добавил, что Львы любят коллективную работу, так как они являются организаторами по натуре. Девы отличаются работоспособностью, умеют выстраивать долгосрочные перспективы, а потому могут быть хорошими управленцами.

— Весам подойдут профессии юриста и работа, связанная с искусством, Скорпионы найдут себя в сфере медицины, Стрельцы — в общественной деятельности, Водолеи стремятся стать летчиками или космонавтами, а Рыбы — писателями, — подчеркнул эксперт.

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