Мороженым и прохладным лимонадом начнут торговать в парках победители аукционов
В столичных парках начнут торговать мороженым и прохладным лимонадом победители электронных аукционов.
— На городских аукционах разыграют право торговли с 65 тележек со специализацией «Мороженое и прохладительные напитки». Предприниматели смогут разместить торговые точки на московских улицах и в столичных парках. Среди них — парк Красная Пресня, Сад имени Баумана, Кузьминки-Люблино, Лианозовский парк и другие, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Он уточнил, что обычно аукционы за право торговли с тележек пользуются устойчивым спросом. По словам Геннадия Дегтева, подобные торги организуют с 2016 года. За это время было реализовано более 220 лотов, на каждый из которых претендовали по 3–4 участника.
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