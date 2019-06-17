СК выяснит обстоятельства гибели двух женщин в Москве
В ночь с 16 на 17 июня 2019 года в квартире жилого дома по Петровско-Разумовскому проезду в столице обнаружили тела двух пожилых женщин без внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета по городу Москве.
По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.
Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы отложил до 16 августа рассмотрение дела «Седьмой студии», по которому художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и еще несколько фигурантов обвиняются в растрате.
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