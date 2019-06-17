Электробусы столицы вышли на девятый по счету маршрут
Маршрут т47, связывающий район Бескудниково и Самотечную площадь, встретил пять электробусов, которые проезжают по Дмитровскому шоссе, улице Новослободской, Долгоруковской и Садовому кольцу.
Электробус — вместительный транспорт. Восемьдесят пять пассажиров могут с комфортом прокатиться на нем, при этом есть тридцать мест для сидения.
Транспорт будет удобен также людям с ограниченными возможностями, он имеет все необходимое оборудование. В электробусе установлена система климат-контроля и видеонаблюдения. Также транспорт оснащен медиаэкранами для помощи в составлении удобного маршрута. А еще пассажир легко сможет подзарядить мобильник прямо в пути — салон оборудован USB-слотами.
Первые электробусы появились в Москве еще в сентябре прошлого года. Обеспечивают таким транспортом город создатели КамАЗ и ГАЗ.
Найти электробус жители и гости российской столицы могут по маршрутам т25 «Проспект Буденного — Метро «Лубянка»; «т36» «ВДНХ (южная) — Дмитровское шоссе, 155»; «т42» «Рижский вокзал — Метро «Петровский парк»; «т47» «Бескудниковский переулок — Самотечная площадь»; «т73» «6-й микрорайон Бибирева — ВДНХ (южная)»; «т76» «Холмогорская улица — Метро «ВДНХ»; «т80» «6-й микрорайон Бибирева — Осташковская улица»; «т83» «Уссурийская улица — Метро «Преображенская площадь»; №649 «Ясный проезд — Осташковская улица».
Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе «Мосгортранс».
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