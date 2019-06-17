«Мы ждем достоверного анализа»: адвокат Серебренникова прокомментировал перенос судебного заседания

Адвокат худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» об ожиданиях по поводу результатов экспертизы по делу «Седьмой студии».

- Мы ждём достоверного анализа всех обстоятельств, - сказал он. – Первая экспертиза была очень плохая, надеемся, что эта будет хорошая. Причём плохая не с точки зрения результатов, а с того, каким образом ее проводили. Теперь экспертизу проводили другие люди. Когда суд не может сам справиться с решением вопросов, которые требуют специальных познаний, обращаются к экспертам. В числе прочего они должны будут провести искусствоведческую оценку.

Харитонов также рассказал, какие действия будут предприняты после завершения экспертизы.

- После того, как экспертиза завершится, и мы ознакомимся с ее результатами, будут проведены допросы свидетелей. На какой срок растянется рассмотрение дела - пока даже не можем предположить, - ответил адвокат.

Сам Кирилл Серебренников от комментариев отказался. Он вышел из здания суда, сел в машину и уехал.

Мещанский суд Москвы отложил рассмотрение дела «Седьмой студии» из-за того, что специалисты не успели завершить проведение комплексной экспертизы. Ранее суд поручил провести экспертизу комиссии Центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. Также к работе были привлечены заместитель директора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина и профессор института театрального искусства Видмантас Силюнас.

Напомним, что фигуранты дела «Седьмой студии» — Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум — обвиняются в хищении 133 из 214 миллионов рублей, выделенных на популяризацию современного искусства в России в рамках проекта «Платформа». Это произошло в период с 2011 по 2014 год.

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