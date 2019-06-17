Депутат оценил решение Власова взять к себе в помощники скандального блогера Хованского

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал современным и адекватным шагом решение депутата Василия Власова сделать своим помощником блогера Юрия Хованского.

Ранее стало известно, что петербургский YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы от партии ЛДПР Василия Власова.

Василий Власов считает, что блогер Хованский поднимает в своих роликах достаточно серьезные темы. Кроме того, он является импульсивным, ярким и активным человеком, который может быть очень полезен, передает Newinform.

Сергей Боярский в комментарии Nation News признался, что не знает такого блогера, но считает, что Власов знает, что делает.

— Я считаю, что взаимодействовать нужно с теми, кто тебе комфортен и от кого ты видишь пользу для дела, — отметил он.

Стоит отметить, что 29-летний блогер известен в первую очередь скандальными выходками. Однажды на одной из вечеринок он подрался с рэпером Noize MC.

Кроме того, Хованский записал ролики оскорбительного содержания про предпринимателя Олега Тинькова и неоднократно высмеивал звезд отечественного шоу-бизнеса в своих пародийных видео.

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