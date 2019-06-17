Депутат Власов рассказал, какие законы он уже обсудил со скандальным блогером Юрием Хованским

У самого молодого депутата Государственной думы РФ Василия Власова появился новый помощник. Им стал популярный среди молодежи видеоблогер, скандалист и просто одиозная личность Юрий Хованский. «Вечерняя Москва» поговорила с парламентарием, который рассказал о том, чего ждать от этого необычного сотрудничества.

— Юрий будет помогать на общественных началах. Никакого денежного эквивалента мы ему не даем, а работает он по собственной инициативе. Хованский — популярный видеоблогер, он один из немногих в российском YouTube-сегменте, кто снимает видео действительно социально значимые. Он не делает обзоры на косметику, паленые сумки Louis Vuitton или на дорогие автомобили, — подчеркнул Власов.

По мнению депутата, ролики Юрия смотрят все студенты России. В них Хованский рассказывает о товарах народного потребления экономкласса, которые можно приобрести в магазинах шаговой доступности. Например, популярен проект «Шаверма патруль», который смотрит достаточно много молодежи.

— Для студентов со стипендией в полторы–две тысячи рублей в месяц это определенная отдушина и возможность грамотно распределить свои средства, чтобы приобрести вкусную и недорогую еду. Я уверен, что множество людей обращается к видеоблогеру за помощью. Хованский, мне кажется, даже популярнее некоторых депутатов Госдумы. Я думаю, что этот ресурс необходимо использовать правильным образом, чтобы Юрий смог помогать людям в качестве моего помощника на общественных началах, — отметил Власов.

Со слов депутата, вместе с Хованским они уже успели обсудить планы на дальнейшую совместную работу.

— Например, закон об оружии. Если вы прошли неделю назад медкомиссию, а сегодня решили получить разрешение на травматическое оружие, то вам придется отстоять все очереди и получить все справки еще раз. Это одно из предложений, которые Юрий внес на рассмотрение, — рассказал Василий Власов. — Поговорили и по поводу налогообложения видеоблогеров. Среди них есть популярные личности с тремя–четырьмя миллионами подписчиков, а есть те, у кого их 60–100 тысяч. Всем им сейчас приходится регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Для некоторых это выходит намного дороже, чем они зарабатывают. Будем рассматривать упрощенный порядок уплаты налогов. Это должно облегчить жизнь видеоблогерам, чтобы государство не создавало для них препятствий, а развивало наш российский сегмент YouTube. Думаю, что Юрий Хованский им в этом поможет.

Как отметил депутат Госдумы, Хованский платит налоги со всех своих видеороликов.

— Получается так, что Юрий самая подходящая кандидатура на эту роль. Его контент не только развлекательный, но и несет в себе социально значимый посыл. Выбор на него пал как-то сам по себе. Теперь будем в формате совместной коллаборации с Юрием работать. Я уверен, что от этого будет только польза Государственной думе, молодежи РФ и, конечно же, российскому сегменту YouTube, — заключил Власов.

Депутат выразил надежду, что в ближайшее время общество сможет увидеть плоды совместного сотрудничества. Отметим, что Юрий Хованский известен своими скандальными выходками и любовью к нецензурной брани. Он вступал в драку с рэп-исполнителем Noize MC, выпускал оскорбительные ролики про банкира Олега Тинькова, а также делал унизительные пародии на звезд российского шоу-бизнеса и других блогеров.

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