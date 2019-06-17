Блогер Лена Миро заявила, что Потап и Настя поженились ради пиара
Самый читаемый российский блогер Лена Миро на своей страничке в «Живом Журнале» написала статью, в которой жестко прокомментировала свадьбу украинских артистов Потапа и Насти Каменских. Она написала, что «восхищается» умением пары 20 лет держаться на плаву при отсутствии музыкальных талантов.
— От дуэта Потапа и Насти Каменских я в восторге уже двадцать лет. Как, не имея ни голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Это — талант. Не иначе. Зарабатывать ни на чем — нужно уметь, — отметила с иронией Лена Миро.
Она уверена, что свадьба Потапа и Насти является всего лишь продуманным маркетинговым пиар-ходом, их брак — это просто фикция.
Артисты Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских поженились 23 мая.
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