Электробус завоевывает столицу: экологичный транспорт освоил центр города

Маршрут № т25 проходит от станции метро «Лубянка» до проспекта Буденного, а № 42 — связывает Рижский вокзал и Петровский парк. Водитель Владимир Дерюгин уже три дня водит свой электрический автобус по маршруту № т25.

— Я работал водителем троллейбуса № 9. Помню, первые полгода были испытанием, многие мои коллеги даже не выдерживали и уходили. Дело в том, что, когда ты водишь троллейбус, нужно следить не только за дорогой, но и за «рогами», чтобы они не отсоединились от сети в самый неподходящий момент. Потом, конечно, привыкаешь, но напряжение никуда не уходит, — делится Владимир.

Почти всю свою профессиональную карьеру Владимир провел на маршруте, который пролегает от гостиницы «Останкино» до Лубянской площади. И прекрасно помнит время, когда не было выделенных полос, а легковушки парковались в три ряда на проезжей части. Теперь общественному транспорту намного вольготней.

— А раньше времени, которое отводилось на «круг», — это когда троллейбус выезжает с отправной точки маршрута и возвращается обратно, катастрофически не хватало. Скажем, тебе нужно успеть проехать круг за два часа, а ты едешь все три из-за пробок, — объясняет Дерюгин.

Про себя Владимир говорит: «Заядлый троллейбусник». Признается, что когда услышал, что в столице появился новый и очень современный вид транспорта, электробус, сразу даже не поверил.

— Моя работа заключается в том, чтобы доставить пассажиров из точки А в точку Б. Естественно, чем комфортнее я буду чувствовать себя за рулем, тем лучше буду выполнять свои обязанности. Как бы получше объяснить... Сравнивать троллейбусы и электробусы это то же самое, как сравнивать старый советский автомобиль и новую иномарку. Разница чувствуется сразу, — улыбается Владимир.

Водитель показывает электронную приборную панель, на которой разными цветами загораются датчики. А вот встроенный сенсорный экран, где можно отслеживать изображение со всех 11 камер видеонаблюдения, что работают в салоне. Есть и навигатор. Все три дня, сидя за рулем электробуса, Владимир, как ребенок, не перестает радоваться новой технике.

— А еще мне нравится мой график работы, — говорит водитель. — Кому-то может показаться странным вставать в половине третьего утра и ложиться спать в половине седьмого вечера. Но плюсов в этой ситуации огромное количество! Раз — не нужно стоять в вечных пробках, два — приезжаешь домой во двор, паркуйся, где хочешь — мест полно. Три — народу на улицах почти нет, как и очередей.

А как же семья? С таким графиком найти жену не так-то просто, но Владимир встретил любовь на работе и с тех пор шутит, что Мосгортранс объединяет. С женой они вместе три года. По выходным катаются на велосипедах или гуляют по Москве.

— Самое прекрасное в моей работе — возможность любоваться столицей. Обожаю ездить по центру города, а самое любимое место — главный вход в Ботанический сад. Еще меня радует, как украшают Москву к праздникам или крупным городским фестивалям. Получается, что каждый день видишь что-то новое, — говорит Владимир Дерюгин.

К новому маршруту № т25 водитель еще привыкает. Электробус уже не проезжает мимо Ботанического сада, зато на его пути лежит Сад имени Баумана. А еще маршрут № т25 проходит по таким знаковым и любимым москвичами местам, как Земляной Вал, Покровские ворота, Лялин переулок и завершается у станции метро «Лубянка». Кто знает, может, у Владимира появится еще одно любимое место в Москве. А любимый пассажир на новом маршруте у Дерюгина уже появился: это пожилая москвичка, которая каждый день садится в электробус на остановке «Семеновский Вал» ровно в 6:15 утра и угощает водителя конфетами. Приятный пассажир!