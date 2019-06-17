Мошенник, вернувший Алибасову поддельного кота, попросил отдать его обратно
Объявился мошенник, который «вернул» госпитализированному продюсеру Бари Алибасову его кота Чучу, оказавшегося ненастоящим питомцем музыканта.
Напомним, что настоящего Чучу нашли в школе кунг-фу неподалеку от квартиры продюсера. Там он оказался после того, как сбежал из квартиры, когда в ней находились журналисты, интересовавшиеся самочувствием Алибасова.
Злоумышленник сообщил, что хотел бы возвратить поддельного кота себе и готов вернуть вознаграждение в размере 800 тысяч рублей.
— Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию. Мошенник часть денег потратил за это время, теперь просит кота обратно и клянется, что оставшиеся 250 тысяч тоже вернет, — рассказал РИА Новости Бари Алибасов-младший.
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