Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных
Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова обнаружили новый способ борьбы с почечной недостаточностью у новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
— Сотрудники МГУ исследовали действие антиоксиданта на новорожденных крысах с индуцированной почечной недостаточностью. По анализам мочи крыс ученые доказали его эффективность, — указано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.
На сегодняшний день единственным эффективным способом в борьбе с аналогичными инфекциями являются антибиотики. Научное сообщество занято поиском путей решения данной проблемы, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Российские ученые начали проводить диагностику ДНК пациентов