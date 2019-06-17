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Наука

Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных

Илья Зуев
• 13:44 • 17 июня 2019
На сегодняшний день единственным эффективным способом в борьбе с аналогичными инфекциями являются антибиотики
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На сегодняшний день единственным эффективным способом в борьбе с аналогичными инфекциями являются антибиотики
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова обнаружили новый способ борьбы с почечной недостаточностью у новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

— Сотрудники МГУ исследовали действие антиоксиданта на новорожденных крысах с индуцированной почечной недостаточностью. По анализам мочи крыс ученые доказали его эффективность, — указано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.

На сегодняшний день единственным эффективным способом в борьбе с аналогичными инфекциями являются антибиотики. Научное сообщество занято поиском путей решения данной проблемы, передает агентство городских новостей «Москва».

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