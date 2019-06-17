Татьяна Малева: В первую очередь нужно устранять причины бедности

17 июня в столичном Департаменте труда и социальной защиты населения сообщили, что порядка 208 тысяч московских семей имеют доход ниже прожиточного минимума на одного человека. О том, как можно и нужно бороться с бедностью, «ВМ» рассказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Татьяна Михайловна, какие шаги, предпринятые государством, помогут семье быстрее выбраться из бедности — пособия и выплаты или помощь в трудоустройстве?

— Это извечный вопрос о том, что лучше дать голодному — «рыбу», чтобы он наелся, или «удочку», чтобы он сам обеспечивал себя едой. Я считаю, что на первом плане всегда должны быть активные программы поддержки. Имеется в виду, конечно, не активная выплата денег, а устранение самих причин бедности. И если в семье, в конкретном домохозяйстве, есть трудоспособные люди, то есть неиспользованный трудовой потенциал, то гораздо правильнее предлагать такой семье трудоустройство или какую-то экономическую деятельность, которая приносит доход. И только в том случае, если этот потенциал ограничен какими-то объективными факторами — например, здоровьем, — тогда в силу должны вступать пассивные программы поддержки: прямые выплаты, социальная поддержка и так далее.

А что вы посоветуете семьям с одним или двумя детьми? Как им помочь? Смогут ли они выбраться из бедности своими силами или им все же необходима помощь государственных структур?

— У таких семей причины тяжелого материального положения могут быть самими разными, в каждом случае надо разбираться. Как правило, скудость средств, связанная с детьми, — она не вечная, потому что дети, к счастью, имеют обыкновение вырастать. То есть это временная ситуация. Но это не повод смиряться с ней и ждать лучших времен. Гораздо лучше помочь людям на этом этапе, чем загонять их в тяжелое положение, когда им не хватает самого необходимого уже на уровне физиологического прожиточного минимума.

Но здесь надо оценивать ситуацию: в состоянии ли мы помочь семье самостоятельно выйти из нужды. И в первую очередь это трудоустройство или какие-то другие виды экономической деятельности. Вот тут и должен появиться социальный контракт. Эта идея появилась в Британии и успешно работает во всем мире. Социальный контракт — это некий договор между гражданином и государством. Если кратко, то выглядит это так: прежде чем мы будем тебе оказывать какую-то социальную помощь, ты должен использовать все имеющиеся в твоем распоряжении ресурсы, в том числе трудовые. По социальному контракту вы не можете обеспечить человека высокооплачиваемой работой, речь идет об очень умеренном заработке. При этом социальные службы предоставляют какие-то выплаты, пособия, адресную помощь. И вместе две эти небольшие суммы — заработная плата и пособие — дают доход, который позволяет выскочить из бедности.

Существует ли какой-то пакет мер, помогающий семье открыть собственный бизнес, и таким образом выбраться из бедности? Например, мама рассуждает так: я все равно готовлю на шестерых, почему бы мне не открыть семейное кафе?

— Программы поддержки малого семейного бизнеса существуют, есть и налоговые каникулы, и гранты. Но эффект все равно низкий: маленькие фирмы часто просто не выдерживают конкуренции. Особенно если речь идет о Москве, где работают крупные и средние сети в сфере услуг. Опыт показывает, что начинающие предприниматели чаще всего закрывают бизнес, так и не дождавшись прибыли. Если у человека есть мечта — открыть, скажем, творческую студию, детское игровое кафе или необычный музей, — и он готов на долгую непростую конкурентную борьбу, тогда все получится, в принципе, можно добиться успеха. Но это нетипичный пример.

Какие семьи имеют больше шансов выбраться из бедности: с одним ребенком или двумя, многодетные или бездетные, с пенсионерами или с молодежью в своем составе?

— Если говорить о семьях с детьми, то это сильно зависит от возраста ребенка. Такие семьи имеют определенный жизненный цикл. Часто мамы через два года после рождения ребенка возвращаются на рынок труда. Обычно этот возврат происходит успешно. Два года — это период, за который человек еще не успевает потерять квалификацию и трудовой ритм. Дальше риски возрастают вплоть до школы: когда ребенку от двух до семи лет, то вероятность успешного возвращения мамы к работе значительно ниже. Затем шанс мамы на возобновление трудовой деятельности опять возрастает, когда ребенок пошел в школу и уже освоился с учебой. И мама идет работать.

Что касается пенсионеров, то и здесь есть определенные закономерности. Если человек, достигнув пенсионного возраста, продолжает работать, то он имеет высокие шансы остаться на рынке труда. А если он сделал перерыв, а потом снова начал искать работу, то его шанс на успех минимален. Он будет искать работу с прежним уровнем зарплаты, а это уже сложно. При этом навыки быстро утрачиваются, и здоровье уже не то. Да и работодатели неохотно берут возрастных сотрудников. Так что людям пенсионного возраста лучше не бросать работу, если они хотят оставаться на рынке труда.

Как вы оцениваете новую программу московского правительства по повышению доходов московских семей?

— Это тот самый случай, когда людям дают «удочку», то есть возможность выбраться из нужды самостоятельно, опираясь лишь на небольшую поддержку государства. Это очень правильный шаг, потому что таким образом мы не превращаем людей в иждивенцев, а даем им возможность стартовать в будущее самостоятельно, рассчитывая на собственные силы. И вполне возможно, что в дальнейшем им удастся не только преодолеть нужду, но и сделать свое материальное положение еще более устойчивым.

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