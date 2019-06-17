Бари Алибасова выписали из больницы

Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ им. Склифосовского. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По словам родственника, дальнейшую реабилитацию композитор пройдет в круг семьи. После этого его отправят в Казахстан.

— Мы получили анализы, и я его сейчас вывез из НИИ им. Склифосовского, — заявил сын музыканта.

Он уточнил, что отвез отца в «скрытое от СМИ» место. Там он будет пребывать вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

В перспективе родственники Алибасова намерены перевезти его в Казахстан для дальнейшего восстановления.

— Нам поступило предложение по одному высокопоставленному каналу отправить отца в Казахстан. Ему обещают оплатить лечение и предоставить шале с врачами. Врачи сказали, что необходимо два-три дня для подготовки к перелету, — рассказал Алибасов-младший.

Подготовка к отправке несколько осложняется тем, что на данный момент продюсер по-прежнему испытывает проблемы с памятью, которые у него начались после выхода из медикаментозного сна. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что композитор Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Ему диагностировали четвертую (максимальную) степень ожога желудка. Врачи приняли решение ввести артиста в состояние медикаментозного сна, из которого он недавно вышел.

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