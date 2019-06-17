Российские археологи обнаружили остатки римской эпохи в древнем городе
Участники Иерихонской экспедиции Института археологии РАН обнаружили остатки строений римской эпохи на территории бывшего Императорского православного палестинского общества в Иерихоне. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
По словам руководителя экспедиции Леонида Беляева, археологи полностью раскрыли всю площадь раскопок. Они изучили жилой и производственный комплексы.
Специалисты обнаружили систему цистерн, водоводов и ямы для мусора. По их мнению, в помещении плавили керамику или производили металл.
Иерихон является древним городом, руины которого находятся в одноименном палестинском городе. Люди начали жить на этой территории в восьмом тысячелетии до нашей эры, сообщает ТАСС.
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