Программное обеспечение электронного голосования протестируют до конца июня

До конца июня этого года Московская городская избирательная комиссия (МГИК) проведет публичное тестирование программного обеспечения электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Соответствующее решение в понедельник, 17 июня, принято в ходе заседания.
— Рабочая группа, рассмотрев требования, выносит проект решения на ваше рассмотрение. В случае, если он будет принят, до конца июня планируется провести публичное тестирование специального программного обеспечения единого портала госуслуг Москвы, — сообщил в ходе заседания заместитель председателя МГИК Юрий Ермолов.
Также Мосгоризбирком утвердил требования к программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг столицы. По словам Ермолова, рабочая группа ставила в числе приоритетных требований три основные задачи: надежная идентификация избирателя, внутренняя и внешняя защита системы от возможных угроз и тайна голосования.
Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут 8 сентября этого года, передает агентство «Москва».
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