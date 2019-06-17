Более 50 нежилых объектов Москвы продано и сдано в аренду на городских торгах 

Свыше 50 нежилых объектов свободного назначения, которые находятся в собственности столицы, были реализованы и сданы в аренду на электронных аукционах для предпринимателей за прошедшую неделю. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На торгах было реализовано около 10 тысяч квадратных метров недвижимости. В среднем на один лот претендовали пять участников.

— Самыми конкурентными традиционно остаются торги по аренде со специальными стартовыми условиями для субъектов малого предпринимательства — одна тысяча и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. На 16 лотов претендовали 105 участников, средняя итоговая ставка составила восемь тысяч рублей за квадратный метр в год, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Опрос новых арендаторов — представителей малого бизнеса показал, что эти площади будут применяться для самых разных бизнес-проектов. К примеру, на Мичуринском проспекте появится лечебный центр, на улице Маршала Савицкого — центр социально-экономических исследований, а на улице Шухова — спортзал.

Конкурентными стали также торги по продаже коммерческой недвижимости. На четыре помещения на первых этажах жилых домов претендовали 56 человек. Стартовая цена лотов выросла вдвое и в среднем составила более 224 тысяч рублей за квадратный метр.

Наибольшую популярность составил объект на Ленинском проспекте. За него боролись 29 предпринимателей, а стартовая цена увеличилась в три раза — до 21 миллиона рублей. Многих участников также привлек новый формат торгов — продажа недвижимости через публичное предложение. На восемь лотов подали 33 заявки. В среднем стартовая цена каждого уменьшилась на четверть и составила 76 тысяч рублей за квадратный метр.

Кроме того, на прошлой неделе стартовали первые процедуры по реализации машино-мест через публичное предложение. На электронных торгах было продано два места на подземной парковке на бульваре Маршала Рокоссовского по 25 тысяч рублей за квадратный метр.

В среднем два–три предпринимателя боролись за лоты свободного назначения. Всего арендовано 23 таких помещения по средней ставке аренды, то есть по 15 тысяч рублей за квадратный метр.

Наконец, большим спросом пользуются нестационарные торговые объекты для размещения в парках. В ближайшее время в музее-заповеднике «Царицыно» откроется нестационарное кафе, а в саду имени Баумана появятся два киоска, разыгранных на электронных торгах на прошлой неделе.

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