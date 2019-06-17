Леонид Агутин: Моложе мы не становимся и чудес не бывает

Музыкант, композитор, поэт Леонид Агутин порадовал поклонников новым клипом на песню «В 90-х». Клип взорвал Интернет и вызвал много вопросов, в частности, об отношении музыканта к тому периоду в жизни страны.

В интервью «Вечерней Москве» Леонид Агутин рассказал, почему он вернулся в «босоногую юность» и уж не ностальгия ли за всем этим кроется.

— Леонид, объяснитесь, пожалуйста, что заставило вас погрузиться в атмосферу 90-х? Почему именно этот период стал главной темой новой песни?

— Последнее время очень популярен хип-хоп и рэп. Рэп пришел на замену рок-н-роллу в смысле социально-протестного инструмента и даже плаката. Решил ознакомиться о чем, собственно, читают и поют. Ничего нового: все плохо, выхода нет. Все по законам жанра. Тем не менее очень захотелось сказать, даже где-то прокричать: «Ребята, мы прошли через гребаный кошмар, мы все, о чем вы говорите, испытали в кубе! И ничего, не жужжим». На самом деле, клип «В 90-х» — это позитивный, ироничный гротеск. Было все намного хуже. Клип черно-белый, а жизнь была серая, тусклая, неопределенная и невероятно опасная, но была надежда! И все, что я фактически помню, — это те самые надежды на будущее и любовь!

— Известно, что вы — фанат кино и новый клип очень кинематографический. Какой шедевр лег в основу вашего произведения?

— Клип «В 90-х» — это откровенная цитата, точный стиль фильма «Город грехов» Родригеса. В основу сюжета легли пара моих историй из жизни, которые я рассказал режиссерской группе. У меня их навалом, все в клипе не покажешь. Выбрали несколько показательных моментов времени и соединили в одну историю. Как если бы снимали фильм про Россию, и сняли медведя с балалайкой и водкой в снегу.

— Можно сказать, что этот клип радикально отличается от всего, что вы делали раньше?

— Разве раньше я делал все одно и тоже? «Хоп-хей» или «Я буду всегда с тобой», «Ай-ай-ай» или «Аэропорты», «Я тебя не вижу» или «Граница», «Время последних романтиков» или «Королева»? Согласитесь, я назвал очень разнополюсные песни. И мог бы продолжить. Так что называйте мое творчество многогранным, я не обижусь. А эту песню — новой гранью.

— Ваш герой внешне трансформируется на протяжении клипа. С чем связаны эти изменения?

— Ну это довольно простая идея. Я молодею обратно в 90-е по ходу повествования. А в последнем кадре мы с «Отпетыми мошенниками», наоборот, изрядно постарели. Нам сделали сложнейший грим только ради одного последнего кадра. Не знаю, зачем, если честно. Просто такой прикол. Выглядит, как «продолжение следует» в японских комиксах. Лишний раз подчеркивая, что все это ирония по большому счету.

— Почему решили записать трек именно с группой «Отпетые мошенники»?

— С «Отпетыми» давно подружились. Собственно, в 90-х. Сначала, конечно, с их продюсером на то время, Евгением Орловым. С Женей мы знакомы почти 30 лет. Когда я придумал песню «Граница», сразу понял, что бридж в треке должен быть начитан в минус дубле. Ну и увидел там только «Отпетых». Они — озорные такие хулиганы. Не злобные. И они были лучшие в этом жанре на то время. Прошли годы, но таких же вот — положительно заряженных — что-то не появилось. Я искал среди молодых такого вот борзого, но доброго беспризорника... Не нашел. Ну и потом, песня-то про 90-е, а эти ребята как раз оттуда. Так что все сошлось.

— Наверняка, тема 90-х вызвала в вас воспоминания и размышления? Хотелось бы что-то изменить в своей жизни?

— Наверное, хотелось бы, но моложе мы все равно не становимся и чудес не бывает, а все что в моих силах, я и так делаю.

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