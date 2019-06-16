Православие, веганы и интим: экскурс по короткому метру «Кинотавра»

Завершилась презентация программы короткого метра на юбилейном 30-м «Кинотавре». Главный приз конкурса получила короткометражка «Топливо» Михаила Архипова, также наградой была отмечена первая киноработа Паулины Андреевой «Плачу с вами».

Однако, как и подчеркнул Александр Роднянский, все отобранные в смотр картины уже являются в своем роде победителями. О том, на какие фильмы из первой и второй части программы короткого метра стоит обратить внимание, сообщалось ранее. По замыслу или стечению обстоятельств третья часть включала в себя особенно сильные и серьезные работы, не сказать о которых нельзя.

«Корова» Томы Селивановой — кино обо всем и сразу. Об убеждениях (вера, религия, философские и этические категории), о жизни (юности, зрелости, старости), депрессии и самоанализе, попытке разобраться в себе и определить себя через внешнее, найти в нем опору. Здесь три героини: юная девушка-вегетарианка, презентующая прогрессивное будущее; ее глубоко религиозная мать, которая существует в безвременном настоящем; и, наконец, доживающая свой срок пожилая бабушка, живущая воспоминаниями о прошлом. Именно в них фигурирует пресловутая корова, которая в некотором роде имеет отношение к каждой из героинь. Для пожилой женщины коровы уже не существует, это связь с ее юностью. Мать же сама находится в состоянии стагнации, ее бесцельное неосознанное существование имеет сходство с жизнью животного. Молодая женщина презентует собой отказ от прежних устоев и норм в своем нежелании употреблять в пищу мясо.

Никита Власов представил свое кино «Болванка», связывающее между собой две не оставляющие никого равнодушным темы — интим и войну. Сексуальная интеллектуалка вот-вот выиграет на торгах большую сумму денег. Ее молодой человек мастерит и разрисовывает игрушки солдатиков. Ажитация вызывает у девушки желание совершить интимный акт, но ее жених не находится в верном расположении духа. Она находит в его коробке военную мину и пытается пробудить в нем интерес вовлечением армейской тематики в близость. Полуобнаженная красотка случайно садится на нее и теперь обезвредить бомбу сможет только тот, кто ее подарил — мама молодого человека, сапер со стажем. Идеально сложенная по времени картина, лаконичная и емкая. Ее красота кроется в отсутствии лишнего: секунд, фраз, сюжетных поворотов. Ну и, конечно, в интеллектуальном юморе.

Короткометражка Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» ранее участвовала в программе Cinefondation (конкурс студенческих короткометражных работ) Каннского кинофестиваля Фото: Кадр из фильма «Сложноподчиненное»

Фильм «Интервью» Ивана Соснина поражает проникающей в сердце зрителя драматургией. Главные роли в нем исполнили Алексей Серебряков и Марина Васильева, что обеспечило актерскую игру высокого уровня. Напрочь забываешь, что ты смотришь кино, кажется, что подсматриваешь за чьей-то жизнью. Студентка журфака решает написать дипломную работу на основе произведений своего отца, детского писателя. Загвоздка в том, что они не знакомы.

Короткометражка Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» ранее участвовала в программе Cinefondation (конкурс студенческих короткометражных работ) Каннского кинофестиваля. К сожалению, там она не завоевала приз. Это одна из сильнейших работ смотра, если не сказать, самая сильная. Очень жаль, что и здесь она не взяла главную награду. История рассказывает об очень сложном для понимания окружающих, но в то же время очень простом в общении человеке — молодом учителе литературы Евгении. Приехав в региональный городок из мегаполиса, он сразу же захватывает внимание всех окружающих. Постичь его суть хочет каждый, но никому, похоже, не дано. Чуткий, вежливый, жутко стильный, умный, красивый и загадочный — идеальный мужчина. Для женщин и мужчин всех возрастов. Ученики и коллеги души в нем не чают, а он просто пытается спокойно жить среди окружающих его людей в заданных условиях. Здесь хорошо все, начиная от искусно прописанных персонажей до манеры изложения этой нетривиальной драмы об особенном человеке.

«Прощание» Марии Фоминой — 6-минутная, оригинально скроенная история о расставании, которую сложно предугадать вначале. Отличный пример качественной утрамбовки истории в короткий хронометраж, однако некоторой цельности, на мой взгляд, не хватило.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Фото: Постер к фильму «Одна историческая ошибка»

Короткий метр Анны Дежурко «Роддом» презентует горькую историю молодой девушки. Сюжет кажется сугубо региональным, потому как если новая жизнь появляется на свет в подобных условиях повсеместно, то возникает много вопросов о том, можно ли вообще рассчитывать на прекрасное будущее. Здесь все стереотипно, а от того дико страшно. Врачи, которые заботятся не о пациентах, а о собственной репутации. Пациенты, которые в самых худших условиях все равно готовы перегрызть друг друга, а не попытаться изменить обстановку вокруг. Герои заперты в обстоятельствах, но отношение к деталям формируют они сами. Российская ментальность показана здесь наихудшим образом, обнажая самые низкие пороки общества.

11-минутный «Войд» с Дарьей Мороз в главной роли — история, где ничего не будет понятно до финала. Она прелестна своей простотой, честностью и в то же время непросчитываемым наперед сюжетом. Растянуть ее по хронометражу можно было на сколько угодно долго, и приятно, что режиссер Дарья Грацевич этого не сделала. Показала эту пронизывающую пустоту, которую, кажется, ничем не заполнить и никуда от нее не сбежать.

«Одна историческая ошибка» — пример большого таланта Михаила Местецкого. Кстати, фильм его супруги Нигины Сайфуллаевой «Верность» участвует в конкурсе полного метра и имеет высокие оценки критиков. Работа Михаила утрамбована в 7 минут, однако здесь целых три сюжетных линии, которые запускают одна другую и существуют в разных отрезках времени. Удивительное мастерство в искусном сращивании трех историй в одну с гениальным окончанием вызывает восторг. Здесь и прекрасная драматургия, и позволяющий воспринимать историю цельно монтаж, и оригинальный юмор.

Елена Бродач представила свою ленту «Эвтаназия», которая кратко демонстрирует простую истину: «чужая душа — потемки». Следователь приходит к кардиологу с жалобой на сердце. Врач оказывается главным подозреваемым в убийстве, но задача главного героя вовсе не посадить женщину в тюрьму, а выяснить причины. Ближе к концу история получает неожиданный, но обоснованный драматургией поворот.

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