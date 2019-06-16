Православие, веганы и интим: экскурс по короткому метру «Кинотавра»
Завершилась презентация программы короткого метра на юбилейном 30-м «Кинотавре». Главный приз конкурса получила короткометражка «Топливо» Михаила Архипова, также наградой была отмечена первая киноработа Паулины Андреевой «Плачу с вами».
Однако, как и подчеркнул Александр Роднянский, все отобранные в смотр картины уже являются в своем роде победителями. О том, на какие фильмы из первой и второй части программы короткого метра стоит обратить внимание, сообщалось ранее. По замыслу или стечению обстоятельств третья часть включала в себя особенно сильные и серьезные работы, не сказать о которых нельзя.
«Корова» Томы Селивановой — кино обо всем и сразу. Об убеждениях (вера, религия, философские и этические категории), о жизни (юности, зрелости, старости), депрессии и самоанализе, попытке разобраться в себе и определить себя через внешнее, найти в нем опору. Здесь три героини: юная девушка-вегетарианка, презентующая прогрессивное будущее; ее глубоко религиозная мать, которая существует в безвременном настоящем; и, наконец, доживающая свой срок пожилая бабушка, живущая воспоминаниями о прошлом. Именно в них фигурирует пресловутая корова, которая в некотором роде имеет отношение к каждой из героинь. Для пожилой женщины коровы уже не существует, это связь с ее юностью. Мать же сама находится в состоянии стагнации, ее бесцельное неосознанное существование имеет сходство с жизнью животного. Молодая женщина презентует собой отказ от прежних устоев и норм в своем нежелании употреблять в пищу мясо.
Никита Власов представил свое кино «Болванка», связывающее между собой две не оставляющие никого равнодушным темы — интим и войну. Сексуальная интеллектуалка вот-вот выиграет на торгах большую сумму денег. Ее молодой человек мастерит и разрисовывает игрушки солдатиков. Ажитация вызывает у девушки желание совершить интимный акт, но ее жених не находится в верном расположении духа. Она находит в его коробке военную мину и пытается пробудить в нем интерес вовлечением армейской тематики в близость. Полуобнаженная красотка случайно садится на нее и теперь обезвредить бомбу сможет только тот, кто ее подарил — мама молодого человека, сапер со стажем. Идеально сложенная по времени картина, лаконичная и емкая. Ее красота кроется в отсутствии лишнего: секунд, фраз, сюжетных поворотов. Ну и, конечно, в интеллектуальном юморе.
Фильм «Интервью» Ивана Соснина поражает проникающей в сердце зрителя драматургией. Главные роли в нем исполнили Алексей Серебряков и Марина Васильева, что обеспечило актерскую игру высокого уровня. Напрочь забываешь, что ты смотришь кино, кажется, что подсматриваешь за чьей-то жизнью. Студентка журфака решает написать дипломную работу на основе произведений своего отца, детского писателя. Загвоздка в том, что они не знакомы.
Короткометражка Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» ранее участвовала в программе Cinefondation (конкурс студенческих короткометражных работ) Каннского кинофестиваля. К сожалению, там она не завоевала приз. Это одна из сильнейших работ смотра, если не сказать, самая сильная. Очень жаль, что и здесь она не взяла главную награду. История рассказывает об очень сложном для понимания окружающих, но в то же время очень простом в общении человеке — молодом учителе литературы Евгении. Приехав в региональный городок из мегаполиса, он сразу же захватывает внимание всех окружающих. Постичь его суть хочет каждый, но никому, похоже, не дано. Чуткий, вежливый, жутко стильный, умный, красивый и загадочный — идеальный мужчина. Для женщин и мужчин всех возрастов. Ученики и коллеги души в нем не чают, а он просто пытается спокойно жить среди окружающих его людей в заданных условиях. Здесь хорошо все, начиная от искусно прописанных персонажей до манеры изложения этой нетривиальной драмы об особенном человеке.
«Прощание» Марии Фоминой — 6-минутная, оригинально скроенная история о расставании, которую сложно предугадать вначале. Отличный пример качественной утрамбовки истории в короткий хронометраж, однако некоторой цельности, на мой взгляд, не хватило.
Короткий метр Анны Дежурко «Роддом» презентует горькую историю молодой девушки. Сюжет кажется сугубо региональным, потому как если новая жизнь появляется на свет в подобных условиях повсеместно, то возникает много вопросов о том, можно ли вообще рассчитывать на прекрасное будущее. Здесь все стереотипно, а от того дико страшно. Врачи, которые заботятся не о пациентах, а о собственной репутации. Пациенты, которые в самых худших условиях все равно готовы перегрызть друг друга, а не попытаться изменить обстановку вокруг. Герои заперты в обстоятельствах, но отношение к деталям формируют они сами. Российская ментальность показана здесь наихудшим образом, обнажая самые низкие пороки общества.
11-минутный «Войд» с Дарьей Мороз в главной роли — история, где ничего не будет понятно до финала. Она прелестна своей простотой, честностью и в то же время непросчитываемым наперед сюжетом. Растянуть ее по хронометражу можно было на сколько угодно долго, и приятно, что режиссер Дарья Грацевич этого не сделала. Показала эту пронизывающую пустоту, которую, кажется, ничем не заполнить и никуда от нее не сбежать.
«Одна историческая ошибка» — пример большого таланта Михаила Местецкого. Кстати, фильм его супруги Нигины Сайфуллаевой «Верность» участвует в конкурсе полного метра и имеет высокие оценки критиков. Работа Михаила утрамбована в 7 минут, однако здесь целых три сюжетных линии, которые запускают одна другую и существуют в разных отрезках времени. Удивительное мастерство в искусном сращивании трех историй в одну с гениальным окончанием вызывает восторг. Здесь и прекрасная драматургия, и позволяющий воспринимать историю цельно монтаж, и оригинальный юмор.
Елена Бродач представила свою ленту «Эвтаназия», которая кратко демонстрирует простую истину: «чужая душа — потемки». Следователь приходит к кардиологу с жалобой на сердце. Врач оказывается главным подозреваемым в убийстве, но задача главного героя вовсе не посадить женщину в тюрьму, а выяснить причины. Ближе к концу история получает неожиданный, но обоснованный драматургией поворот.
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