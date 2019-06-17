Александр Черенков: как оборвалась жизнь известного хоккейного арбитра

В воскресенье вечером, 16 июня, трагически оборвалась жизнь известного в прошлом хоккейного арбитра Александра Черенкова. Трагедия случилась во время матча любительских команд. Черенков в нем участвовал не как судья, а как игрок.

— Все произошло в одно мгновение, — сказали очевидцы трагедии корреспонденту «Вечерней Москвы» 17 июня утром. — На 3-й минуте матча после смены Александр доехал до скамейки запасных, сел на нее и стал заваливаться на бок. Лицо потемнело, он стал терять сознание, но сердце продолжало биться. Дежурившая на катке бригада врачей оказала ему первую помощь, через тринадцать минут прибыла машина скорой помощи, но даже профессиональное оборудование не помогло. Как ни старались врачи, спасти 52-х летнего Александра Черенкова им не удалось. По предварительной информации — тромб, который перекрыл артерию. В таких случаях шансов выжить нет.

Черенков после окончания судейской карьеры ни на день не уходил из хоккея. Десятки его воспитанников работают на матчах Континентальной, Высшей и Молодежной хоккейных лиг. В последнее время Александр возглавлял судейский корпус Федерации хоккея Москвы, инспектировал матчи, курировал соревнования среди любителей, переживал за развитие хоккея в стране, пытался передать свой бесценный судейский опыт воспитанникам и верил в то, что его сын Александр будет прогрессировать и дорастет по своему мастерству не только до КХЛ, но и до работы на чемпионатах мира и Олимпиаде.

Всего за свою карьеру Черенков отработал более чем на 800 матчах. Был награжден памятным знаком «За верностью хоккею», а также перстнем КХЛ для арбитров, отсудивших более 500 матчей.

Чуть меньше года назад, в июле 2018 года, «Вечерняя Москва» опубликовала материал о том, что скончался его отец, заслуженный тренер СССР и бывший вице-президент Федерации хоккея России Роберт Дмитриевич Черенков. Но когда обрывается жизнь человека, находящегося в полном расцвете сил, это страшно. И Александр Черенков, и другой его коллега, 39-летний Михаил Бутурлин, ушедший из жизни два года назад, в июне 2017-го, следили за собой, регулярно занимались спортом, сдавали судейские нормативы и никаких проблем со здоровьем не испытывали.

Прощание с Александром Черенковым пройдет в среду, 19 июня. Похоронен он будет на Николо-Архангельском кладбище.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» выражает соболезнования родным и близким Александра Черенкова.