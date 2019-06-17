Ученые рассказали, какой отдых может избавить детей от астмы

Медицинские специалисты из Финляндии выяснили, что отдых в деревне, благодаря богатой микрофлоре загородных участков, помогает детям и взрослым правильно настроить свой иммунитет и заметно сократить вероятность развития астмы и других форм аллергии.

Известно, что в природных условиях организм находится в постоянной борьбе с микробами, грязью и не только. Таким образом происходит своеобразная «дрессировка» иммунной системы.

Финские ученые провели длительный эксперимент, в ходе которого они наблюдали за состоянием двух групп детей в первые шесть лет их жизни. Половина ребят жила в деревне, а вторая половина — в городе.

Как выяснилось, на вероятность заболеть астмой влияли не столько конкретные виды микробов, сколько их количество.

Чаще всего от этого заболевания страдали те, кто проживали в городе. Микрофлора там значительно отличалась от деревенской.

— С незапамятных времен человек приспосабливался к жизни в среде, богатой микробами. Наши отношения с ними поменялись в результате урбанизации, что могло породить эпидемии астмы и аллергии, — передает Nature Medicine слова ученого Юха Пакканена из Хельсинки.

Добавим, что вслед за финами схожий эксперимент провели на территории Германии. Результаты оказались очень похожими.

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