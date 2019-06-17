Эксперты рассказали, выпускникам каких направлений легче найти работу
Практически все выпускники программ высшего и среднего профессионального образования медицинской направленности трудоустраиваются по специальности, заявили во ВНИИ труда.
В ходе исследования были проанализированы данные Росстата по трудоустройству выпускников 2015–2017 годов.
В общей сложности, как передает РИА Новости, найти работу смогли более 70 процентов выпускников по специальности, полученной во время учебы в университете.
Согласно исследованию, больше всего трудоустроено выпускников по направлениям «Фармация» (97 процентов), «Клиническая медицина» (97 процентов) и «Науки о здоровье и профилактическая медицина» (91 процент).
Отмечается, что высокий процент трудоустройства (свыше 80 процентов) также по специальностям «Информатика и вычислительная техника» и «Ветеринария».
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