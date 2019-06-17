Столичные школьники открыли четыре новые звезды
Четыре новые звезды открыли учащиеся образовательного центра «Команда». Открытие было сделано в Московском дворце пионеров.
Там была организована летняя астрономическая смена для детей, окончивших с пятого по восьмой классы.
На официальном портале мэра Москвы уточняется, что среди ребят были как новички, так и те, кто увлекаются изучением небесных светил уже несколько лет.
Прежде чем сделать открытие, ребята неделю наблюдали за небом. В этом им помогали педагоги центра.
Так, сразу две звезды обнаружены юным участником смены — 11-летним Борисом Храповым. Он назвал небесные тела в свою честь — Khrapov 1 и Khrapov 2.
Ученики Александра Рыбка, Арина Сергиенко, Егор Макушинский и Анна Рябкова назвали открытую ими звезду RSMR 1. В качестве названия они выбрали первые буквы своих фамилий.
Помимо того, Егор Макушинский нашел еще одну звезду. Ее название — MEM 1.
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