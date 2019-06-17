Врач рассказал, чем можно заболеть, выпив сырое молоко

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом, выпив сырое молоко. Пострадавшие в настоящий момент находятся в больнице. Никого из членов семьи клещи не кусали: возбудитель энцефалита обнаружен в козьем молоке.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, каким образом инфекция попала в молоко и как себя обезопасить от подобных инцидентов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов напомнил, что клещи нападают не столько на людей, сколько на животных.

— Основным продуктом питания для них является кровь домашнего скота, который часто проходит через луга или мелколесье, где обитают эти насекомые, — рассказал он корреспонденту «Вечерней Москвы». — Чаще всего жертвами оказываются козы, в меньшей степени — овцы и совсем редко — коровы.

Если животное укусит энцефалитный клещ, оно заразится. И, соответственно, вирус, находящийся в крови, окажется в том числе и в молоке.

— Поэтому парное молоко, которое принято считать самым полезным, одновременно и самое опасное. Зараженными будут и любые молочные продукты, сделанные из этого молока, — творог, сметана. Поэтому, покупая парное молоко, нужно обязательно его кипятить. А молочную продукцию лучше приобретать только в проверенных местах, где продавец гарантирует контроль за ее безопасностью, — сказал эксперт.

Алексей Водовозов добавил, что данный случай заражения клещевым энцефалитом — крайне редкий и других неожиданных способов подцепить этот вирус не существует. Человек, как правило, заражается через укус клеща. Однако если говорить о сыром молоке, то оно может содержать в себе возбудители других опасных заболеваний. Например, вирусы бруцеллеза, сальмонеллеза и многих других инфекций, которые переносят домашние животные.

СИМПТОМЫ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Инкубационный, бессимптомный период длится до шестидесяти дней. Когда проявляются симптомы, есть риск летального исхода.

Клещевой энцефалит проявляется ознобом, резким подъемом температуры до 39–40 градусов. У больного начинаются тошнота, рвота, мышечные боли, которые локализуются в области головы, шеи, плечей. Характерно покраснение лица и шеи.

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