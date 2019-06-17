Сенаторы пообещали ответ на размещение контингента США в Польше
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров допустил усиление российского военного присутствия на западной границе в ответ на размещение в Польше дополнительных американских сил.
По мнению сенатора, данное решение не принесет Польше укрепления военной мощи, зато сделает ее «чьей-то военной базой».
С Джабаровым согласен его коллега по верхней палате российского парламента, глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Назвав решение Варшавы по американскому контингенту очередным проявлением антироссийской политики, Бондарев подчеркнул, что должный ответ последует, «когда это потребуется», сообщает РИА Новости.
Ранее глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что в стране разместится командование войск США на восточном фланге НАТО, а численность американских сил в Польше увеличат до 5,5 тысячи человек.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин выразил в связи с этим мнение, что власти Польши хотят показать преданность США и поддержать негативный курс по отношению к РФ.
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